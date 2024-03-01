Москвичам предложат выбрать самые красивые новые станции метро

Сергей Собянин сообщил, что в Москве началось голосование на выбор самых красивых новых станций метро. Он напомнил, что с 2011 года в столице открыли 83 станции.

Столичный мэр Сергей Собянин объявил о старте голосования на портале «Активный гражданин» по выбору самых красивых станций метро в Москве за последние пять лет.

Градоначальник напомнил, что с 2011 года московский метрополитен обзавелся 83 станциями метро.

«Сегодня в проекте «Активный гражданин» стартовало новое голосование – за самые красивые станции, появившиеся за последние пять лет»

- Сергей Собянин

Глава города отметил, что каждая станция метро Москвы выделяется своим уникальным дизайном. Так, оформление станции «Нагатинский затон» связано с Москвой-рекой, «Аэропорт Внуково» - с гражданской авиацией, а станция БКЛ «Сокольники» - с историей московского метрополитена.