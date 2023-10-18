РУС ENG
Карабахское возрождение Северный кавказ Кавказская геополитика
Новости Анализ Видео

Москвичам пообещали дожди и плюс 8

Москвичам пообещали дожди и плюс 8
© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"
Погода в Москве сегодня не сильно будет отличаться от вчерашней. Воздух максимально прогреется до 8-9 градусов, также синоптики обещают осадки.

В среду в столичном регионе, по данным Гидрометцентра РФ, будет около плюс 6-9 и сыро.

«Облачно. Небольшой дождь, местами умеренный. Температура воздуха в Москве составит от 6 до 8 градусов тепла, по области от плюс 4 до плюс 9 градусов. Ветер западный, юго-западный, 5–10 м/c»

– Гидрометцентр

Такая погода будет сопровождаться немного пониженным атмосферным давлением - 743 мм ртутного столба.

Похолодание и снег: синоптик рассказал о погоде в Москве

Похолодание и снег: синоптик рассказал о погоде в Москве

Читайте также
Читайте нас в Yandex Zen Дзен Яндекс новости Новости Google News Google News
1100 просмотров
Поделиться:
Распечатать:
Подписывайтесь на наш Телеграм канал

РЕКЛАМА

ТАКЖЕ ПО ТЕМЕ

Лента новостей

Все новости

Видео

English version