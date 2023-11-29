«Москва-сити» впервые открыла бесплатный каток

Власти российской столицы запустили новый бесплатный каток около «Москвы-сити». Информация об этом была опубликована в telegram-канале московского департамента транспорта.
"Впервые в пешеходной зоне "Москва-Сити" мы открыли бесплатный каток с натуральным льдом! Каток площадью 240 кв. м оформлен в новогодней стилистике Московского транспорта. Для удобства гостей работают раздевалка и бесплатный прокат коньков"
– департамент транспорта Москвы
Новый каток находится около выхода станции метро «Деловой центр».
Заместитель мэра столицы Максим Ликсутов выразил надежду, что новый культурно-спортивный объект приобретет популярность среди гостей и жителей Москвы.
"Территория "Москва-Сити" — популярное место прогулок москвичей и туристов. Здесь хорошая транспортная доступность — работают несколько станций метро, удобно добираться на МЦК и МЦД. Поэтому мы уверены, что каток будет очень востребованным"
– Максим Ликсутов
Время работы катка с десяти утра до половины десятого вечера. Покататься на нем можно будет в любой день до конца января.