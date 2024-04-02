Вестник Кавказа

Москва призвала Ереван не поддаваться влиянию Запада

Москва призвала Ереван не поддаваться влиянию Запада
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
МИД РФ выступил с заявлением, в котором призвал Армению не верить западным властям. По словам министерства, Запад пытается втянуть Южный Кавказ в очередной конфликт и добиться выхода Армении из ОДКБ и ЕАЭС.

Министерство иностранных дел России опубликовало на своей странице заявление в связи со встречей премьера Армении Никола Пашиняна с представителями властей ЕС и США.

В заявлении сказано, что западные власти пытаются вмешаться в дела Южного Кавказа и обострить ситуацию в регионе.

"Призываем руководство в Ереване не дать Западу обмануть себя и повести страну по ложному пути, чреватому возникновением вакуума безопасности, серьезных проблем в экономике и оттоком населения"

– МИД РФ

По словам ведомства, ЕС и США пытаются добиться своих целей и вывести Армению из ОДКБ и ЕАЭС.

"Нам известно, что Вашингтон и Брюссель под эфемерные обещания добиваются выхода Армении из ОДКБ и ЕАЭС, вывода российской военной базы и пограничников"

– МИД РФ

В МИД заявили, что таким образом, Запад разрушает любые попытки наладить отношения между Арменией и Азербайджаном и призвали третьи страны уважать договоренности, которые были ранее установлены в рамках платформы "3+3".

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