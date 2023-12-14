Москва примет Российско-арабский форум в новом году

В Москве состоится Российско-арабский форум, сообщили в МИД РФ. Он запланирован на 2024 год. Ранее Сергей Лавров принял участие в заседании РАФС в Марокко.

В Москве в 2024 году состоится новая сессия Российско-арабского форума сотрудничества с участием министров, сообщает пресс-служба МИД России.

"Условились, что седьмая сессия РАФС состоится в 2024 году в Москве"

- МИД РФ

Ранее глава российской дипломатии Сергей Лавров стал участником заседания РАФС в Марокко. В ходе форума он подчеркнул, что Россия и страны Арабского мира разработали план совместных действий на 2024-2026 годы.

По словам министра, запланированы реализация проектов в различных сферах.