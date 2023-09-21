Москва переживает вспышку ОРВИ

Опубликовано: 7:09, 21 сен 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

25 тыс человек ежедневно заражаются вирусами в Москве. Обычно в это время года заболеваемость на 30% ниже, время начала эпидсезона сдвинулось. Грипп еще не пришел в Москву.

В этом году сезонный подъем заболеваемости простудными заболеваниями в Москве начался со сдвигом и сейчас ежедневно заражаются на 30% больше человек, чем в это же время прошлой осенью, рассказала в эфире телеканала "Россия 1" и.о. заммэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

"На сегодняшний день в среднем в Москве ежедневно заболевает ОРВИ примерно 25 тысяч человек, это на 30% больше, чем в аналогичный период прошлого года"

– Ракова

Как уточнила заммэра столицы, обычно заболеваемость постепенно возрастает с середины лета и к началу осени у населения уже есть некоторый иммунитет. В этом сезоне заболеваемость стала повышаться только в конце августа, поэтому сейчас люди болеют активнее, чем обычно в сентябре.

"Доминирует риновирус, он составляет 74%, 20% составляет ковид и менее 1% грипп, он только приходит в наш год"

– Ракова