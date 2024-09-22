Вестник Кавказа

Москва перейдет на беспилотный транспорт - мэрия

Москва перейдет на беспилотный транспорт - мэрия
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
В Москве планируют развивать беспилотный транспорт. Планируется переход автобусов и электробусов на отечественные разработки.

Замглавы Москва Максим Ликсутов сообщил о планах по развитию беспилотного транспорта в столице. Он отметил, что технологические решения будут внедряться и дальше.

Ликсутов заявил, что на беспилотные отечественные разработки перейдут автобусы и электробусы. Заммэра напомнил, что это уже работает в метро и на трамваях.

Он добавил, что все решения в части беспилотных систем являются критическими и фактически создаются работниками московского правительства, являясь городской собственностью.

 

Читайте нас в
Yandex Zen Дзен Яндекс новости Новости Telegram Telegram
1325 просмотров

Видео

Все видео


реклама




ТАКЖЕ ПО ТЕМЕ

&quot;Победа&quot; запустила прямые рейсы между Махачкалой и Абу-Даби

"Победа" запустила прямые рейсы между Махачкалой и Абу-Даби

День города в Москве, выборы в Азербайджане и полнолуние: лучшие фото сентября 2024

День города в Москве, выборы в Азербайджане и полнолуние: лучшие фото сентября 2024

В Абхазию по &quot;единому&quot; билету: турпоток превысил 5 тыс человек

В Абхазию по "единому" билету: турпоток превысил 5 тыс человек

Такси вскладчину: Яндекс Go добавил новую опцию «Вместе» в городах юга России

Такси вскладчину: Яндекс Go добавил новую опцию «Вместе» в городах юга России

Туристические поезда между Россией и Узбекистаном: когда начнут курсировать и по какому маршруту?

Туристические поезда между Россией и Узбекистаном: когда начнут курсировать и по какому маршруту?

Водитель выехал на тротуар и сбил женщин в Краснодаре

Водитель выехал на тротуар и сбил женщин в Краснодаре

В Краснодаре все же построят метро

В Краснодаре все же построят метро

Wildberries утроит число беспилотных грузовиков до конца года

Wildberries утроит число беспилотных грузовиков до конца года

Беспилотные поезда дальнего следования появятся в России к 2030 году

Беспилотные поезда дальнего следования появятся в России к 2030 году

Ростовские власти не будут прокладывать трамвайные пути на левый берег Дона

Ростовские власти не будут прокладывать трамвайные пути на левый берег Дона

Материалы

Темы

Сюжеты

Персоны

Страны

Регионы