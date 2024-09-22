Москва перейдет на беспилотный транспорт - мэрия

В Москве планируют развивать беспилотный транспорт. Планируется переход автобусов и электробусов на отечественные разработки.

Замглавы Москва Максим Ликсутов сообщил о планах по развитию беспилотного транспорта в столице. Он отметил, что технологические решения будут внедряться и дальше.

Ликсутов заявил, что на беспилотные отечественные разработки перейдут автобусы и электробусы. Заммэра напомнил, что это уже работает в метро и на трамваях.

Он добавил, что все решения в части беспилотных систем являются критическими и фактически создаются работниками московского правительства, являясь городской собственностью.