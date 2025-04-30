Вестник Кавказа

Москва и Дамаск рассмотрят торгово-экономическое сотрудничество

Москва и Дамаск рассмотрят торгово-экономическое сотрудничество
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
На встрече глав МИД России и Сирии будет обсуждаться торгово-экономическое сотрудничество. Ранее сообщалось, что Сергей Лавров проведет переговоры со своим сирийским коллегой.

Замруководителя российской дипломатии Сергей Вершинин рассказал, о чем будут разговаривать министры иностранных дел России и Сирии во время переговоров.

Дипломат отметил, что главы внешнеполитических ведомств двух государств обсудят развитие торгово-экономического сотрудничества, а также политические отношения.

Вершинин подчеркнул, что Москве и Дамаску есть о чем поговорить. Он добавил, что Россия готова развивать диалог с Сирией для поддержания дружеских и взаимовыгодных связей.

Ранее пресс-секретарь российского МИД Мария Захарова заявила, что Сергей Лавров проведет 31 июля в Москве переговоры со своим сирийским коллегой Асаадом аш-Шибани.

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