Москва и Баку обсудили расширение нефтепровода

Нефтепровод Тихорецк-Баку может быть расширен, эту возможность обсудили сегодня российский вице-премьер Александр Новак и глава Минэнерго Азербайджана Парвиз Шахбазов.
Темой встречи стали перспективы расширения сотрудничества стран в электроэнергетике, нефтегазовой и атомной отраслях.
"В повестке переговоров - возможность расширения нефтепровода Тихорецк - Баку для реверсных поставок российской нефти в Азербайджан, а также перспективы в выстраивании технологического сотрудничества между компаниями России и Азербайджана"
– правительство РФ
Предложение о реверсе нефти поступило от российской стороны. Шахбазов не дал ответа, детали проекта будут изучаться.
Как объяснил Новак, ежегодно в Азербайджан может поступать до 4 млн т российской нефти. В Азербайджане ее смогут перерабатывать и экспортировать в другие страны.