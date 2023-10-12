Москва и Баку обсудили расширение нефтепровода

Опубликовано: 18:48, 12 окт 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Россия предлагает расширить трубопровод Тихорецк-Баку и направлять в Баку до 4 млн тонн нефти ежегодно. Этот вопрос Новак обсудил с главой Минэнерго Азербайджана.

Нефтепровод Тихорецк-Баку может быть расширен, эту возможность обсудили сегодня российский вице-премьер Александр Новак и глава Минэнерго Азербайджана Парвиз Шахбазов.

Темой встречи стали перспективы расширения сотрудничества стран в электроэнергетике, нефтегазовой и атомной отраслях.

"В повестке переговоров - возможность расширения нефтепровода Тихорецк - Баку для реверсных поставок российской нефти в Азербайджан, а также перспективы в выстраивании технологического сотрудничества между компаниями России и Азербайджана"

– правительство РФ

Предложение о реверсе нефти поступило от российской стороны. Шахбазов не дал ответа, детали проекта будут изучаться.

Как объяснил Новак, ежегодно в Азербайджан может поступать до 4 млн т российской нефти. В Азербайджане ее смогут перерабатывать и экспортировать в другие страны.