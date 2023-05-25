Москва и Анкара обсудили восстановление связей Турции и Армении

Опубликовано: 21:14, 25 мая 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Посол Турции и замглавы МИД России обсудили возможность нормализации турецко-армянских отношений. Этот вопрос был затронут в контексте послевоенного урегулирования между Баку и Ереваном.

Встреча заместителя министра иностранных дел России Михаила Галузина и турецкого посла Мехмета Самсара состоялась 25 мая в российской столице.

"Обсуждена ситуация в Закавказье, включая реализацию трехсторонних договоренностей лидеров Азербайджана, Армении и России о путях нормализации между Баку и Ереваном при российском содействии. Была затронута также тематика перспектив восстановления армяно-турецких связей"

– МИД России

В четверг в Москве также состоятся переговоры лидеров России, Азербайджана и Армении по вопросу урегулирования на Южном Кавказе.