Москва готовится к резкому похолоданию

Москвичам сообщили о резком похолодании в ближайшие дни. При этом к концу недели в столице прогнозируется потепление до +16 градусов.

Ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец рассказал о скором похолодании в Москве. Он заявил, что жителей и гостей столицы ожидает резкое снижение температуры.

По словам синоптика, в ночь на 9 октября температура в городе опустится до +5-8 градусов тепла. Тишковец подчеркнул, что такие показатели сохранятся и в дневное время суток.

Специалист также отметил, что в ночь на четверг столбик термометра может упасть до 0-5 градусов, а днем температура не достигнет даже 10 градусов тепла.

При этом сотрудник «Фобоса» спрогнозировал к концу недели потепление до +11-16 градусов.