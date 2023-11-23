Москва: Ереван не выйдет из ОДКБ

Посол России в Армении прокомментировал текущее положение в российско-армянских отношениях. В том числе Сергей Копыркин затронул тему взаимодействия Армении с ОДКБ.

Армения, согласно официальным заявлениям Еревана, не собирается покидать ОДКБ – на эту позицию и ориентируется Москва, рассказал посол РФ в Армении Сергей Копыркин.

Он уточнил, что армянские власти подчеркивают: этот вопрос даже не стоит на повестке дня.

Говоря о развитии российско-армянского военно-технического сотрудничества, Копыркин обратил внимание на то, что практически все заключенные Москвой и Ереваном контракты были выполнены вовремя и качественно. Посол добавил, что стороны рассматривают и новые соглашения в этой сфере.

В то же время, указал дипломат в интервью ТАСС, в некоторых случаях, действительно, появились сложности с обязательствами российских предприятий, однако это рабочие моменты, и они находят решение в ходе диалога соответствующих ведомств с обеих сторон.

Аналогичным образом урегулируются вопросы работы СМИ на территории обеих стран: для этого образованы оперативные каналы связи.

Копыркин также напомнил, что в 2024 году Армения выступает председателем в ЕАЭС.