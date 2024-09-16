Вестник Кавказа

Мошенники ограбили жителей Ставрополья на 80 млн за неделю

Мошенники ограбили жителей Ставрополья на 80 млн за неделю
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
За минувшую неделю мошенники похитили у жителей Ставропольского края около 80 млн рублей. Одной из жертв аферистов стал пенсионер из краевой столицы.

На прошлой неделе на Ставрополье произошла серия краж финансовых активов у местных жителей, в результате которой более 80 млн рублей были похищены мошенниками.

По данным правоохранителей, в настоящее время одним из распространенных методов является мошенничество по телефону, когда злоумышленники представляются сотрудниками банков, налоговой службы или других организаций с целью получения доступа к счетам. Другим примером является мошенничество в сфере онлайн-платежей, когда жертва под видом надежного сервиса передает свои реквизиты мошенникам.

Так, на прошлой неделе злоумышленники обманули пенсионера. Ему позвонил неизвестный и, представившись сотрудником банка, сообщил, что со счетов мужчины могут быть списаны средства. Для того чтобы этого избежать, нужно перевести деньги на якобы безопасный счет.

«Спустя время пенсионер осознал, что его обманули, и обратился за помощью в органы внутренних дел»

– ГУ МВД по Ставрополью

По факту было возбуждено уголовное дело. В настоящее время устанавливается личность злоумышленника.

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