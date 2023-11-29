Морской порт Сочи может стать частной собственностью на полвека

Власти курортного Сочи намерены сдать в аренду городской морской порт – аукцион пройдет в Москве, его победитель получит право аренды на срок до 49 лет.

Сочинский морской порт может на время стать частной собственностью – потенциальный арендатор сможет управлять им до 49 лет, говорится в документе, опубликованном на портале "ГИС Торги".

Аукцион на право аренды пройдет в Москве в административном здании ФГУП "Росморпорт", который и проведет торги, 12 марта 2024 года: арендатору предстоит выплачивать годовую арендную плату гавани в 25,7 млн рублей.

"Арендатор обязуется эксплуатировать арендуемые объекты в соответствии с Водным кодексом РФ, законами "Об охране окружающей среды", "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения", "О пожарной безопасности", "О транспортной безопасности", самостоятельно организовать и осуществлять контроль за соблюдением требований экологической, пожарной, санитарной и транспортной безопасности"

- условия аренды

Объект аренды в документе описывается как гавань для больших круизных судов и Международный центр пассажирских и круизных перевозок, огражденные молом протяженностью 1 000 м и защищенные береговыми конструкциями откосного типа протяженностью в 460 м.

Впрочем, организатор аукциона до 22 февраля еще может отказаться от его проведения.