Порт Анаклия: когда власти Грузии выберут инвестора?

Строительство глубоководного порта Анаклия в Грузии все ближе. Подготовка продолжается, названы сроки утверждения инвестора проекта.

Какая именно частная компания будет строить глубоководный порт Анаклия, выяснится в следующем году – именно в 2024-м государство окончательно выберет партнера, сообщается на сайте правительства.

Предварительно известно, что до конца текущего года состоится конкурс, в нем примут участие швейцарско-люксенбургская компания и китайско-сингапурский консорциум.

Соглашение с победителем будет подписано также в 2024 году.

"На этом этапе активно ведется процесс выбора инвестора, который будет развивать инфраструктуру глубоководного порта и при участии государства"

– правительство Грузии

Отметим, что уже в будущем году планируется запустить и создание портовой инфраструктуры, и морское строительство.