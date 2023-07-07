Морские водоросли в Анапе не опасны для отдыхающих

Морские водоросли, буквально заполонившие черноморское побережье Анапы, абсолютно безвредны для отдыхающих, а вот очистить от них пляжи – задача трудновыполнимая, рассказал завкафедрой КубГУ.

Туристам, приехавшим отдыхать на черноморское побережье Анапы, абсолютно не стоит опасаться обилия водорослей – дискомфорт они создают только своим видом и запахом, рассказал телеканалу "Краснодар" заведующий кафедрой водных биоресурсов и аквакультуры КубГУ, кандидат сельскохозяйственных наук Алексей Абрамчук.

"Водоросли безвредны, за тем исключением, что доставляют определенный дискомфорт нашим отдыхающим ввиду того, что сам вид водорослей на пляже довольно нелицеприятный. И при разрушении они выделяют определенные запахи"

- Алексей Абрамчук

Морская вода в прибрежной полосе прогрелась настолько, что в ней активно размножается водоросль кладофора или, как ее называют по-другому, "камка" – такое явление наблюдается у берегов акватории курорта ежегодно, передает "АиФ-Юг".

При этом масса водорослей, прибивающаяся к берегу, не имеет определенного объема, и убирать ее полностью довольно сложно, сообщили в мэрии Анапы.