Морозы в Узбекистане могут закрыть газозаправки

Сильное похолодание – на несколько десятков градусов – ожидается в Узбекистане в ближайшие дни. Оно может стать причиной перебоев в работе газозаправочных станций, предупредили водителей.

Автомобилистам Узбекистана необходимо запастись газом, предупредили в компании "Худудгазтаъминот".

Из-за сильных холодов график работы газозаправок может измениться: в морозы в приоритете снабжение газом населения и социальных объектов. Сейчас заправки работают круглосуточно, однако время работы может быть сокращено.

В компании уточнили, что в преддверии похолодания по всей стране сформированы 262 аварийные бригады. В случае необходимости они займутся доставкой газа потребителям.

Морозы в Узбекистане

Ранее в Узгидромете предупредили, что завтра и в течение выходных в Узбекистане резко похолодает.

"К 18-19 февраля температура воздуха по территории Узбекистана понизится ночью до 3-8 градусов мороза, днем до 0-3 градусов мороза. По северу 17-19 февраля понижение температуры ночью до 13-16 градусов мороза, днем до 5-8 градусов мороза"

– синоптики

Отметим, что сегодня температура воздуха в Узбекистане составляет 19-24 градуса выше нуля, на севере страны – плюс 5-10 градусов, в горах – плюс 10-15 градусов.