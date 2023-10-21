Морякам из Грузии разрешили устраиваться на работу в Турции

Грузинские моряки смогут устроиться на работу на турецкие судна. Такая возможность появилась у них после того, как представители обеих стран подписали в Лондоне соответствующий меморандум.

Грузия и Турция заключили меморандум об обоюдном признании сертификатов моряков. Об этом заявили в Агентстве мортранспорта Грузии.

Там отметили, что документ позволяет грузинским морякам устраиваться в Турции на работу на суда прибрежного плавания.

Меморандум был оформлен в Лондоне, где на этой неделе проходит 33-я по счету Генассамблея Международной морской организации.

В ходе переговоров стороны также поговорили о ключевых аспектах взаимодействия в морской сфере. В частности, они заявили о намерении углублять связи в вопросах образования и подготовки моряков, а также их сертификации. Кроме того, они выразили готовность обеспечивать безопасное судоходство в Черном море.

Напомним, минувшим летом Тбилиси и Анкара подписали меморандум о взаимопонимании, предполагающий углубление сотрудничества в сфере безопасности.