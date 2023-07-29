Молодой махачкалинец погиб во время езды на Mersedes

Житель Махачкалы погиб в результате ДТП на трассе "Кавказ". 22-летний парень умер на месте после опрокидывания его автомобиля на обочину.
Езда на Mersedes E430 обернулась для молодого жителя Махачкалы трагедией, сообщает пресс-служба дагестанского МВД.
По данным ведомства, ранним утром автомобиль, водителем которой был как раз 22-летний парень, наехала на дорожные ограждения, после чего съехала на обочину попутного направления. Дальше машина опрокинулась.
Как заявили в МВД по республике, владелец Mersedes погиб на месте аварии, так как получил несовместимые с жизнью травмы.
Стоит добавить, что погибшим оказался младший сержант полиции Алиев Магомед.