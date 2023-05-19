Молодежный форум Азербайджана и России проходит в Мингячевире

III Форум международных инициатив Азербайджана и России проходит в Мингячевире, сообщает министерство внешних связей Астраханской области.
Его участники - студенты, лидеры общественных организаций, чиновники, ответственные за молодежную политику, из обеих стран.
От Астраханской области на форуме присутствуют:
- руководитель агентства по делам молодежи региона Виктор Нуртазин,
- председатель регионального отделения АМОР Эльвин Гусейнов,
- руководитель астраханского отделения Всероссийской организации "Волонтеры-медики" Севухе Асадова.
Основная задача - воплощение в жизнь эффективных механизмов практического взаимодействия молодых лидеров в гуманитарной сфере.
В рамках дискуссионной площадки по вопросам молодежной политики Виктор Нуртазин поведал об уже реализуемых проектах и о перспективах взаимодействия с Азербайджаном в молодежной политике.
В свою очередь, организации из АР подтвердили, что примут участие в Молодежном образовательном форуме "БерегА" в Астраханской области в сентябре.
"Мы также договорились с азербайджанскими коллегами разработать совместные туристические молодежные маршруты"
— Виктор Нуртазин