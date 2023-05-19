Молодежный форум Азербайджана и России проходит в Мингячевире

Опубликовано: 20:33, 19 мая 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Агентство по делам молодежи Астраханской области

Азербайджанский Мингячевир принимает очередной Форум международных инициатив АР и РФ. Цель мероприятия - реализация механизмов взаимодействия молодых лидеров в гуманитарной сфере.

III Форум международных инициатив Азербайджана и России проходит в Мингячевире, сообщает министерство внешних связей Астраханской области.

Его участники - студенты, лидеры общественных организаций, чиновники, ответственные за молодежную политику, из обеих стран.

От Астраханской области на форуме присутствуют:

руководитель агентства по делам молодежи региона Виктор Нуртазин,

председатель регионального отделения АМОР Эльвин Гусейнов,

руководитель астраханского отделения Всероссийской организации "Волонтеры-медики" Севухе Асадова.

Основная задача - воплощение в жизнь эффективных механизмов практического взаимодействия молодых лидеров в гуманитарной сфере.

В рамках дискуссионной площадки по вопросам молодежной политики Виктор Нуртазин поведал об уже реализуемых проектах и о перспективах взаимодействия с Азербайджаном в молодежной политике.

В свою очередь, организации из АР подтвердили, что примут участие в Молодежном образовательном форуме "БерегА" в Астраханской области в сентябре.

"Мы также договорились с азербайджанскими коллегами разработать совместные туристические молодежные маршруты"

— Виктор Нуртазин