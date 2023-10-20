Молодежные активисты собрались на форум в Архызе

Опубликовано: 19:38, 20 окт 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

В курортном поселке Архыз в Карачаево-Черкесии сегодня собрались молодежные активисты из разных регионов России – они примут участие в форуме "Межкультурный диалог".

В Карачаево-Черкесии в курортном поселке Архыз сегодня стартовал межрегиональный молодежный форум Межкультурный диалог", участники которого обсудят профилактику экстремизма и межнациональные отношения, сообщили в министерстве КЧР по делам национальностей, массовым коммуникациям и печати.

Перед молодыми активистами из разных регионов выступят преподаватели ведущих вузов, представители органов власти, духовенства и общественники, а главными темами встреч традиционно станут межэтнические отношения, взаимодействие культур и развитие сотрудничества, опыт сохранения этнокультурного и языкового разнообразия, развитие диалога в сфере межнациональных отношений, а также профилактика экстремизма в молодежной среде, передает "Интерфакс".

Форум не ограничится выступлениями - его участников ждет насыщенная программа. Это тренинги, круглые столы, лекции, мастер-классы, а также всевозможные выставки и активности.