Вестник Кавказа

Молодежь Карачаево-Черкесии получит еще три центра

Молодые люди
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
В Карачаево-Черкесии в этом году начнут работать молодежные центры Хабезском, Урупском и Зеленчукском районах республики, где юноши и девушки смогут заниматься творчеством и реализовывать свои идеи.

Уже до конца текущего 2025 года в трех районах Карачаево-Черкесии (КЧР) заработают новые молодежные центры, сообщил сегодня министр по делам молодежи Ибрагим Тоторкулов.

"Молодежных центров в этом году на территории Карачаево-Черкесии будет создано три - в ауле Хабез Хабезского района, в селе Курджиново Урупского муниципального района и в станице Зеленчукская Зеленчукского района"

- Ибрагим Тоторкулов

Во всех новых центрах молодые люди смогут не только получать новые знания, но и реализовать свои возможности самореализации и личностного роста в разных сферах – в этом им помогут площадки для творчества, идей и досуга, которые будут функционировать на базе центров, заверил министр, передает "Интерфакс".

Большая роль будет уделяться и патриотическому воспитанию – молодых людей региона в нынешнем году объединят три пространства "Движения Первых", три "Доброцентра" новый студенческий центр, добавил Тоторкулов.

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