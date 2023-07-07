Опубликовано: 23:29, 7 июл 2023 (UTC+3 MSK)

Сильная гроза разразилась сегодня вечером в Подмосковье, от удара молнии пострадал один человек. Из-за мощных ливней во многих городах произошли подтопления.

Непогода сменила жару сегодня вечером в Московской области и в российской столице. Гроза, сильный ветер и местами град наблюдались в Подмосковье.

В Коломне во время грозы пострадала женщина, рассказали в экстренных службах. Молния попала в ее самокат. В итоге она, по предварительным данным, получила ожог ступней. Пострадавшая госпитализирована, пишет РИА Новости.

Областное управление МЧС обещает, что стихия успокоится завтра к полудню.

Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Наводнения

Кроме молний, жители региона страдают и от ливней: возникают подтопления, кое-где вода достает людям по колено. В сети распространяются видео, на которых буквально водопады хлещут на лестницах многоэтажек.

Как сообщил ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Михаил Леус, больше всего осадков выпало в Серпухове - 26 мм, это треть июльской нормы. Мокро, по его словам, и в Кашире - 20 мм. В Коломне, отметил синоптик, выпало 18 мм дождя, примерно четверть нормы.

Дождь в Москве

Что касается столицы, то в мэрии предупреждают: за ночь в городе может выпасть осадков почти 20% от нормы для июля, это 14 мм.

Власти также предупреждают о сильном ветре - его порывы могут достигать 20 м/с.