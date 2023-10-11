Могила тюркского воина обнаружена на Алтае

Опубликовано: 9:45, 11 окт 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Татьяна Отвагина/ "Вестник Кавказа"

В степях Алтая установлено местонахождение могилы древнего воина Ак-Кюна. Тюркский воин Ак-Кюн жил на Алтае в VIII веке.

Алтай стал последним пристанищем Ак-Кюна, древнего тюрского воина, место его захоронения точно определили археологи.

"В ходе международной археологической экспедиции научно-образовательного центра алтаистики и тюркологии "Большой Алтай" ученые из России и Казахстана установили точное расположение и нанесли на карту памятники тюркского времени в Курайской и Чуйской степях. Среди них - погребение знатного тюрка Ак-Кюна, впервые обнаруженное в 1935 году"

– Алтайский государственный университет

Место погребения воина было утрачено после его установления в 1935 году - менялся ландшафт, документы были составлены неточно, кроме того, в этой местности соседствуют курганы эпохи бронзы и средневековья.

Экспедиция в рамках "Большой Алтай - тюркское наследие", участниками которой стали российские и казахстанские исследователи и нескольких университетов, смогла определить точное место, где погребен Ак-Кюн.

Отметим, что увидеть реконструкцию, которая была создана на основе черепа тюрского воина, жившего в восьмом веке, можно в краеведческом музее на Алтае, передает ТАСС.