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МО АР показало ликвидацию артиллерийского орудия в Карабахе

Минобороны публикует отчеты о ходе антитеррористической операции в Карабахском экономическом районе, на сей раз – об устранении одной из единиц артиллерии ВС Армении.

В ночь на среду Минобороны Азербайджана продемонстрировало запись одного из актов антитеррористической операции в Карабахском экономическом районе АР – ликвидацию артиллерийского орудия ВС Армении, нелегально находящегося на азербайджанской земле.

В видеоролике представлено наблюдение за поражением цели с высотного беспилотника. Группа артиллерийских установок дислоцирована в равнинной местности, неподалеку стоит военных грузовик армянской армии.

Беспилотник заснял момент прицеливания и точного удара по одному из артиллерийских орудий. На видео можно увидеть, как в результате попадания незаконная установка буквально перестает существовать.

Антитеррористическая операция в Карабахе: цели и причины

Локальная антитеррористическая операция ВС Азербайджана проводится для восстановления конституционного строя на всей территории Карабахского экономического района. Удары высокоточным оружием наносятся только по военным объектам ВС Армении и армянских НВФ; гражданская инфраструктура и мирное население не являются целями в ходе операции. 
  
Антитеррористическая операция позволит реализовать положения Трехстороннего заявления от 9-10 ноября 2020 года, прекратить военные провокации, диверсии и теракты в Карабахском экономическом районе, вывести ВС Армении из Азербайджана и тем самым обеспечит безопасность мирного населения и восстановительных работ в регионе.

ВС Азербайджана совершили удары по военным колоннам армянских формирований

ВС Азербайджана совершили удары по военным колоннам армянских формирований

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