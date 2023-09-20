МО АР показало ликвидацию артиллерийского орудия в Карабахе

Опубликовано: 7:08, 20 сен 2023 (UTC+3 MSK)

Минобороны публикует отчеты о ходе антитеррористической операции в Карабахском экономическом районе, на сей раз – об устранении одной из единиц артиллерии ВС Армении.

В ночь на среду Минобороны Азербайджана продемонстрировало запись одного из актов антитеррористической операции в Карабахском экономическом районе АР – ликвидацию артиллерийского орудия ВС Армении, нелегально находящегося на азербайджанской земле.

В видеоролике представлено наблюдение за поражением цели с высотного беспилотника. Группа артиллерийских установок дислоцирована в равнинной местности, неподалеку стоит военных грузовик армянской армии.

Беспилотник заснял момент прицеливания и точного удара по одному из артиллерийских орудий. На видео можно увидеть, как в результате попадания незаконная установка буквально перестает существовать.

Антитеррористическая операция в Карабахе: цели и причины

Локальная антитеррористическая операция ВС Азербайджана проводится для восстановления конституционного строя на всей территории Карабахского экономического района. Удары высокоточным оружием наносятся только по военным объектам ВС Армении и армянских НВФ; гражданская инфраструктура и мирное население не являются целями в ходе операции.



Антитеррористическая операция позволит реализовать положения Трехстороннего заявления от 9-10 ноября 2020 года, прекратить военные провокации, диверсии и теракты в Карабахском экономическом районе, вывести ВС Армении из Азербайджана и тем самым обеспечит безопасность мирного населения и восстановительных работ в регионе.