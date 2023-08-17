Опубликовано: 15:23, 17 авг 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Жилой многоквартирный дом потушили в Махачкале. Пострадавших нет. Причины возгорания устанавливаются.

Пожарные подавили возгорание в одном из многоэтажных домов Махачкалы. Ранее сообщалось, сто возгорание началось на крыше здания. В результате было эвакуировано 70 человек, 15 человек были спасены. Пострадавших нет.

«В 11:21 пожар локализован. В 12:49 – ликвидация открытого горения»

– пресс-служба ГУ МЧС по Республике Дагестан

В ведомстве отметили, что общая площадь составила около 700 «квадратов». Огонь затронул 6 квартир.

В борьбе с огнем было задействован 98 человек личного состава и 23 единицы техники.