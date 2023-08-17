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Многоэтажка горит в Махачкале

Многоэтажка горит в Махачкале
© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"
Жители многоквартирного дома в столице Дагестана были эвакуированы в связи с возгоранием на крыше здания. Пострадавших нет.  

Пожар на крыше вспыхнул в одном из многоэтажных домов Махачкалы. Оперативно прибывшие на место пожарные эвакуировали 50 человек. Огонь распространялся на 700 «квадратов».

"Поступило сообщение о пожаре в многоквартирном жилом доме по ул. Мурадовой, 53. По прибытии пожарных расчетов в 08:31 горение происходит на мансардном этаже и кровле дома. Эвакуированы 50 человек, 15 человек спасены, пострадавших нет"

– пресс-служба ГУ МЧС России по Дагестану

Уточняется, что, помимо пожарных расчетов, к тушению привлечено восемь единиц пожарно-спасательной техники.

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