МКАД встал из-за массового ДТП

Сегодня вечером на Московской кольцевой автодороге столкнулись несколько автомобилей, которые фактически заблокировали внутреннюю сторону автотрассы на 101 километре, движение по МКАД крайне затруднено.

Гололед, который образовался на Московской кольцевой автодороге (МКАД), опоясывающей столицу, спровоцировал цепную аварию нескольких автомобилей на внутренней стороне 101-го километра МКАД, сообщает в своем Telegram-канале департамент транспорта столицы.

"На внутренней стороне 101-го километра МКАД (перед развязкой с Хабаровской улицей) столкнулось несколько автомобилей ... Движение в районе ДТП затруднено, выбирайте пути объезда"

- Дептранс Москвы

Обстоятельства произошедшего и информация о пострадавших уточняются, движение в районе ДТП затруднено, водителям предлагается выбирать пути объезда.