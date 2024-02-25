Вестник Кавказа

МКАД встал из-за массового ДТП

МКАД встал из-за массового ДТП
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Сегодня вечером на Московской кольцевой автодороге столкнулись несколько автомобилей, которые фактически заблокировали внутреннюю сторону автотрассы на 101 километре, движение по МКАД крайне затруднено.

Гололед, который образовался на Московской кольцевой автодороге (МКАД), опоясывающей столицу, спровоцировал цепную аварию нескольких автомобилей на внутренней стороне 101-го километра МКАД, сообщает в своем Telegram-канале департамент транспорта столицы.

"На внутренней стороне 101-го километра МКАД (перед развязкой с Хабаровской улицей) столкнулось несколько автомобилей ... Движение в районе ДТП затруднено, выбирайте пути объезда"

- Дептранс Москвы

Обстоятельства произошедшего и информация о пострадавших уточняются, движение в районе ДТП затруднено, водителям предлагается выбирать пути объезда.

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