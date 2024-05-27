Митингующие в Ереване требуют встречи с главой Следственного комитета

Демонстранты возмущены насилием со стороны полиции и отношением к этом со стороны СК. Они хотят встречи с главой ведомства.

Участники акции протеста в Ереване требуют встречи с главой Следственного комитета Армении. Об этом сообщил лидер лидер нынешних протестов, архиепископ Баграт Галстанян.

"Мы требуем, чтобы Аргишти Кярамян (глава СК – прим. ред. ) или какой-либо представитель СК спустились к народу, выслушали требование и ответили на вопросы"

– Баграт Галстанян

Он подчеркнул, что СК должен объяснить свое бездействие в связи с насилием сотрудников полиции по отношению к митингующим, передает РИА Новости.

Напомним, в конце мая Галстанян, выступающий с призывами к отставке действующего премьер-министра Никола Пашиняна, был объявлен на одной из акций кандидатом на его место.