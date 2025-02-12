Вестник Кавказа

Мирзоян созвонился с главой евродипломатии

Арарат Мирзоян
© Фото: сайт МИД Армении
Глава армянского МИД пообщался в среду по телефону с главой евродипломатии. Стороны поговорили о программах, направленных на углубление сотрудничества между Ереваном и Брюсселем.

В среду, 26 февраля, состоялся телефонный разговор главы МИД Армении Арарата Мирзояна и верховного представителя Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Кайи Каллас. Об этом сказано на сайте армянского ведомства.

В ходе беседы стороны обсудили вопросы повестки дня активного политического диалога и сотрудничества между республикой Южного Кавказа и ЕС.

"Арарат Мирзоян и Кая Калас коснулись текущих и предстоящих программ, направленных на углубление партнерства РА-ЕС. Министр Мирзоян подчеркнул совместные усилия по обеспечению непрерывных практических достижений посредством использования существующих инструментов"

– МИД РА

Собеседники также поговорили о вопросах международной повестки дня.

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