Мирзиеев почтил память экс-президента Узбекистана Каримова

Опубликовано: 11:34, 17 мая 2023 (UTC+3 MSK)

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Мирзиеев прибыл в Самарканд в среду. Визит в город он начал с посещения мемориала Ислама Каримова - первого президента Узбекистана.

Президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев в среду прибыл в Самарканд, где почтил память первого президента республики Ислама Каримова.

Глава государства утром посетил Хазрати Хизр, где на историческом кладбище Шахи-Зинда похоронен Каримов. Мирзиеев сегодня почтил память своего предшественника в мечети Хазрати Хизр. Узбекистанский лидер прочел суры из Корана и дуа.

Первый президент Узбекистана умер в 2016 году, его похоронили на родине, в Самарканде, на том же кладбище, где покоятся его родители.

В Самарканде Мирзиеев сегодня откроет заседание Совета управляющих Европейского банка реконструкции и развития (ЕБРР).