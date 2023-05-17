РУС ENG
Карабахское возрождение Северный кавказ Кавказская геополитика
Новости Анализ Видео

Мирзиеев почтил память экс-президента Узбекистана Каримова

Хазрати Хизр
© Фото: president.uz
Мирзиеев прибыл в Самарканд в среду. Визит в город он начал с посещения мемориала Ислама Каримова - первого президента Узбекистана.

Президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев в среду прибыл в Самарканд, где почтил память первого президента республики Ислама Каримова.

Глава государства утром посетил Хазрати Хизр, где на историческом кладбище Шахи-Зинда похоронен Каримов. Мирзиеев сегодня почтил память своего предшественника в мечети Хазрати Хизр. Узбекистанский лидер прочел суры из Корана и дуа.

Первый президент Узбекистана умер в 2016 году, его похоронили на родине, в Самарканде, на том же кладбище, где покоятся его родители.

В Самарканде Мирзиеев сегодня откроет заседание Совета управляющих Европейского банка реконструкции и развития (ЕБРР).

Сын бывшего президента Узбекистана Ислама Каримова избил жену

Сын бывшего президента Узбекистана Ислама Каримова избил жену

Читайте также
Читайте нас в Дзен Новости Google News
605 просмотров
Поделиться:
Распечатать:
Подписывайтесь на наш Телеграм канал

РЕКЛАМА

ТАКЖЕ ПО ТЕМЕ

Лента новостей

Все новости

Видео

English version