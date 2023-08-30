Мирное соглашение между Азербайджаном и Арменией должно быть подписано как можно скорее – посол

Посол Турции в Баку подтвердил: чем быстрее будет подписано армяно-азербайджанское мирное соглашение, тем будет лучше для всех сторон.
Анкара выступает за заключение мирного соглашения между Баку и Ереваном в максимально сжатые сроки. Такое заявление сделал турецкий посол в АР Джахит Багчи.
Дипломат, выступая на празднике в связи с Днем Победы Турции, подчеркнул, что Турция будем с Азербайджаном до конца.
"Две братские страны всегда рядом друг с другом"
– посол
Напомним, 30 августа в Турции торжественно отмечается День Победы.