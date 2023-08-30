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Мирное соглашение между Азербайджаном и Арменией должно быть подписано как можно скорее – посол

Мирное соглашение между Азербайджаном и Арменией должно быть подписано как можно скорее – посол
© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"
Посол Турции в Баку подтвердил: чем быстрее будет подписано армяно-азербайджанское мирное соглашение, тем будет лучше для всех сторон.

Анкара выступает за заключение мирного соглашения между Баку и Ереваном в максимально сжатые сроки. Такое заявление сделал турецкий посол в АР Джахит Багчи.

Дипломат, выступая на празднике в связи с Днем Победы Турции, подчеркнул, что Турция будем с Азербайджаном до конца.

"Две братские страны всегда рядом друг с другом"

– посол

Напомним, 30 августа в Турции торжественно отмечается День Победы.

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