Мирное соглашение между Азербайджаном и Арменией должно быть подписано как можно скорее – посол

Опубликовано: 23:31, 30 авг 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Посол Турции в Баку подтвердил: чем быстрее будет подписано армяно-азербайджанское мирное соглашение, тем будет лучше для всех сторон.

Анкара выступает за заключение мирного соглашения между Баку и Ереваном в максимально сжатые сроки. Такое заявление сделал турецкий посол в АР Джахит Багчи.

Дипломат, выступая на празднике в связи с Днем Победы Турции, подчеркнул, что Турция будем с Азербайджаном до конца.

"Две братские страны всегда рядом друг с другом"

– посол

Напомним, 30 августа в Турции торжественно отмечается День Победы.