Азербайджан поздравил Турцию с Днем Победы

Опубликовано: 13:09, 30 авг 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

МИД Азербайджана и глава ведомства поздравили Турцию. Сегодня страна отмечает День Победы и День Вооруженных сил страны.

Министерство иностранных дел Азербайджана опубликовало в социальной сети «Х» сообщение, в котором поздравило Турцию с Днем Победы.

«В 101-ю годовщину победы 30 августа, одной из славных страниц истории Турции, решившей судьбу войны за независимость, мы чтим память архитектора этой победы Мустафы Кемаля Ататюрка и его соратников»

- МИД Азербайджана

Поздравление опубликовал и глава азербайджанского внешнеполитического ведомства Джейхун Байрамов. Он отметил, что праздник является воплощением славной победы Турции в войне за независимость, которая была добыта героизмом и упорством.

Стоит добавить, что сегодня Турция празднует 101 год со дня победы в битве при Думлупынаре, которая стала решающей в борьбе страны за независимость. В этот день также отмечают День Вооруженных сил Турецкой Республики.