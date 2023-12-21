Минздрав КБР построит шесть новых амбулаторий в селах региона

В наступившем 2024 году в селах Кабардино-Балкарии построят шесть новых медицинских амбулаторий, оснащенных современной техникой.

В нынешнем году в Кабардино-Балкарии (КБР) продолжатся строительство новых и капитальный ремонт старых учреждений сферы здравоохранения, сообщает региональный Минздрав.

В сельских поселениях региона будет построено шесть новых медорганизаций - это будут современные амбулатории, которые будут отвечать всем требованиям современной модели оказания медпомощи, передает "Интерфакс".

Продолжится и капитальный ремонт в 10 медицинских организациях КБР – это коснется двух поликлиник в Нальчике, ЦРБ Чегемского и Эльбрусского районов, а также шести сельских амбулаторий.

Ремонт коснется не только зданий – в поликлиниках и больницах обновят оборудование, после чего все они будут соответствовать новой модели "Бережливых технологий", повышения качества и доступности медпомощи.

Напомним, в КБР активно работает программа "Модернизация первичного звена здравоохранения", в рамках которой уже капитально отремонтировали 23 амбулатории, реконструировали и построили еще шесть, закупили более 200 единиц медоборудования, а также обновили автопарк поликлиник и сельских амбулаторий.