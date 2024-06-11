"МинводыЭКСПО" примет всероссийский День поля

Уже завтра, 20 июня, в ставропольском многофункциональном выставочном центре "МинводыЭКСПО" открывается масштабная трехдневная сельскохозяйственная выставка "Всероссийский День поля", в которой примут участие 70 российских регионов.

В Минераловодском округе Ставрополья пройдет трехдневная сельскохозяйственная выставка "Всероссийский День поля", заявки на участие в которой подали 1,5 тыс гостей из 70 регионов страны, сообщила пресс-служба правительства региона.

"Мероприятие посвящено развитию сельского хозяйства - одной из основ развития экономики Ставропольского края. Поэтому, в первую очередь, это мероприятие наших аграриев, людей, которые живут на селе. Здесь они смогут показать свои достижения, получить новые компетенции, показать лицо нашего сельского хозяйства, которое сегодня выглядит достойно"

- губернатор региона Владимир Владимиров

Любопытно, что выставка не ограничится павильонами – гостям и участникам покажут поля с посевами озимых и яровых культур, бахчевые и другие образцы сельскохозяйственных культур, которые выращиваются на Ставрополье, - передает "Интерфакс".

На выставку приедут представители федеральных органов власти, почти всех регионов страны, крупных агропромышленных предприятий. Скучно не будет - в рамках выставки пройдут томатный, винный и черешневый фестивали, а также соревнования по управлению тракторами.

Для региона это возможность продвигать интересы его аграрной отрасли и продолжать наращивать возможности сельского хозяйства Ставропольского края, - сообщили в пресс-службе краевого правительства.