Фестиваль томатов скоро пройдет в Минводах

Выставочный центр Минвод примет фестиваль томатов. Яркое и вкусное событие устраивается в рамках всероссийского праздника – Дня поля.

Минводы приглашают всех желающих на сельскохозяйственный фестиваль томатов – он пройдет в выставочном центре "МинводыЭКСПО", рассказали в правительстве Ставрополья.

"Широко будет представлена продукция тепличных комплексов края, посетители смогут не только продегустировать ставропольские помидоры, но и приобрести их"

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Кроме гастрономических, запланированы и другие активности. Все желающие смогут поучаствовать в творческих мастер-классах. Участники одного из них свяжут помидоры из фетра, а другого – попробуют свои силы в мыловарении, рассказала первый замглавы Минсельхоза Елена Тамбовцева. Кроме того, в программу входит и кулинарное шоу.

Праздник организуется в рамках Дня поля, который отмечается по всей России. На Ставрополье он состоится впервые. Даты праздник – с 20 по 22 июня.