Вестник Кавказа

Фестиваль томатов скоро пройдет в Минводах

Фестиваль томатов скоро пройдет в Минводах
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Выставочный центр Минвод примет фестиваль томатов. Яркое и вкусное событие устраивается в рамках всероссийского праздника – Дня поля.

Минводы приглашают всех желающих на сельскохозяйственный фестиваль томатов – он пройдет в выставочном центре "МинводыЭКСПО", рассказали в правительстве Ставрополья.

"Широко будет представлена продукция тепличных комплексов края, посетители смогут не только продегустировать ставропольские помидоры, но и приобрести их"

– сообщение

Кроме гастрономических, запланированы и другие активности. Все желающие смогут поучаствовать в творческих мастер-классах. Участники одного из них свяжут помидоры из фетра, а другого – попробуют свои силы в мыловарении, рассказала первый замглавы Минсельхоза Елена Тамбовцева. Кроме того, в программу входит и кулинарное шоу.

Праздник организуется в рамках Дня поля, который отмечается по всей России. На Ставрополье он состоится впервые. Даты праздник – с 20 по 22 июня.

Читайте нас в
Yandex Zen Дзен Вконтакте Вконтакте Telegram Telegram
1695 просмотров

ТАКЖЕ ПО ТЕМЕ

В Шемахе теперь можно ежегодно любоваться воздушными шарами

В Шемахе теперь можно ежегодно любоваться воздушными шарами

Международный фестиваль короткометражек стартовал в Ереване

Международный фестиваль короткометражек стартовал в Ереване

На Ставрополье пройдет турнир по сверхлегкой авиации

На Ставрополье пройдет турнир по сверхлегкой авиации

Международный Challenge по гимнастике проходит в Баку

Международный Challenge по гимнастике проходит в Баку

Материалы

Темы

Сюжеты

Персоны

Страны

Регионы