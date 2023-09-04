Сверхурожайный сорт томатов создан в Узбекистане

Опубликовано: 5:32, 4 сен 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Чрезвычайно урожайный сорт томатов вывели в Узбекистане. С одного гектара можно собирать до 200 т сладких томатов.

Селекционеры в Узбекистане создали новый сорт томатов, отличающийся рекордной урожайностью.

По оценкам ученых, этот сорт может давать в пять раз больше плодов, чем другие. Так, с 1 га можно будет собирать не стандартные 50 т томатов, а до 200 т.

Кроме того, сорт устойчив к болезням и отличается сладкими плодами, которые могут с успехом транспортироваться.

Новый сорт получил название «Мустакиллик-28», он предназначен для выращивания в открытом грунте, рассказывает платформа EastFruit.