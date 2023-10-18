Минводы и Минск свяжут прямые рейсы

Аэропорт Минеральных Вод в следующем месяце будет принимать самолеты из Минска. Прямые рейсы из Ставропольского края и обратно начнут летать каждую неделю. Такую информацию опубликовал в своем telegram-канале глава края Владимир Владимиров.
Он отметил, что прямое авиасообщение стало итогом переговоров властей региона с Минском.
"С Нового года открывается авиарейс между Ставропольским краем и Республикой Беларусь. Это один из итогов недавней поездки делегации нашего края в Минск"
– Владимир Владимиров
Таким образом, это будет стимулировать увеличение туристического потока из Беларуси в Ставропольский край. Планируется, что за год курорт посетит до 5 тыс белорусских граждан.
Начать совершать вылеты планируется с 13 января по субботам. Билеты уже можно приобрести в кассах ставропольской авиагавани.