Анапу и Минск соединил новый автобусный маршрут

Опубликовано: 14:02, 18 окт 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: единая транспортная дирекция Анапы

Курортная Анапа стала ближе жителям белорусской столицы – между двумя городами заработал регулярный автобусный маршрут, который занимает полтора дня.

Минчане теперь смогут отдохнуть в курортной Анапе, не тратя время на пересадки для того, чтобы добраться до кубанского курорта: рейсовый автобус довезет их за полтора дня, сообщает пресс-служба администрации города-курорта.

Маршрут автобуса проходит через Ростов, Курск, Орел, Брянск, Бобруйск и Гомель. Из Анапы он отправляется в 07:10 и прибывает на автовокзал Минска в 21:00 следующего дня, передает "АиФ-Юг".

Пока автобус будет ходить не ежедневно – в Анапе появились в продаже билеты на 21, 25 и 29 октября. Расписание нового маршрута еще будет корректироваться и уточняться в зависимости от его загрузки.

Напомним, сезонные автобусы минувшим летом ездили из Москвы в Геленджик, что было доступной и популярной у отдыхающих альтернативой самолетам.