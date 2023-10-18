РУС ENG
Карабахское возрождение Северный кавказ Кавказская геополитика
Новости Анализ Видео

Анапу и Минск соединил новый автобусный маршрут

Анапу и Минск соединил новый автобусный маршрут
© Фото: единая транспортная дирекция Анапы
Курортная Анапа стала ближе жителям белорусской столицы – между двумя городами заработал регулярный автобусный маршрут, который занимает полтора дня.

Минчане теперь смогут отдохнуть в курортной Анапе, не тратя время на пересадки для того, чтобы добраться до кубанского курорта: рейсовый автобус довезет их за полтора дня, сообщает пресс-служба администрации города-курорта.

Маршрут автобуса проходит через Ростов, Курск, Орел, Брянск, Бобруйск и Гомель. Из Анапы он отправляется в 07:10 и прибывает на автовокзал Минска в 21:00 следующего дня, передает "АиФ-Юг".

Пока автобус будет ходить не ежедневно – в Анапе появились в продаже билеты на 21, 25 и 29 октября. Расписание нового маршрута еще будет корректироваться и уточняться в зависимости от его загрузки.

Напомним, сезонные автобусы минувшим летом ездили из Москвы в Геленджик, что было доступной и популярной у отдыхающих альтернативой самолетам.

Россия активизирует развитие внутреннего туризма

Россия активизирует развитие внутреннего туризма

Читайте также
Читайте нас в Yandex Zen Дзен Яндекс новости Новости Google News Google News
1250 просмотров
Поделиться:
Распечатать:
Подписывайтесь на наш Телеграм канал

РЕКЛАМА

ТАКЖЕ ПО ТЕМЕ

Лента новостей

Все новости

Видео

English version