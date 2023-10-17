Россия активизирует развитие внутреннего туризма

Опубликовано: 13:09, 17 окт 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Россия в ближайшие три года будет активно развивать внутренний туризм – планируется, что на эти цели будет выделено 52 млрд рублей, хотя инвестиции в российский туркластер могут быть значительно больше.

Государственная программа "Развитие туризма" в РФ на 2024-2026 годы получит мощную финансовую поддержку – на этот период в нее заложено 52 млрд рублей, сообщил замминистра экономического развития Дмитрий Вахруков.

"На трехлетний период 2024-2026 годы в государственной программе "Развитие туризма" заложено 52 миллиарда рублей. Из них 43 миллиарда рублей – на 2024 год. Мы рассчитываем на 48-50 миллиардов рублей ежегодно до 2030 года. Целевые ориентиры к 2030 году – 140 миллионов турпоездок ежегодно, 238 тысяч новых гостиничных номеров"

– Дмитрий Вахруков

Как рассчитывают в министерстве, помимо госсредств отрасль получит серьезную поддержку инвесторов, также будет продолжена программа инфраструктурной поддержки кластеров.

Помимо этого, в следующем 2024 году заработает новая программа, задача которой - продвижение российского туристического бренда за рубежом. Она включает в себя участие в выставках и субсидирование зарубежных чартеров. Программа будет рассчитана не на всех – уже определен перечень, в который вошли 17 стран, туристы и которых будут в приоритете для отечественных туристических компаний в рамках этой стратегии.