В столице Кубани построят уникальный термальный курорт

Опубликовано: 12:27, 12 окт 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

В начале следующего 2024 года в Краснодаре стартует строительство крупного городского термального курорта, который сможет одновременно принять 3,5 тысячи человек в более чем 40 саунах, парных и турецких банях.

Краснодарская строительная компания Dogma проектирует крупный городской термальный курорт с гостиницей – он вырастет в жилом квартале Dogma Park и займет территорию площадью более 39 тыс кв м, в его строительство будет инвестировано свыше 3,5 млрд рублей, сообщила пресс-служба компании.

Строительство уникального курорта стартует в начале 2024 года, управлять им будет УК "Термы", входящая в число лидеров по строительству термальных комплексов России, передает "Интерфакс".

"Масштабный термальный комплекс станет уникальной курортной зоной в России. Реализация объекта будет вестись с применением современных технологий в соответствии со всеми нормами и стандартами качества аквазон. Уверен, что новый термальной центр даст новый потенциал инфраструктурному развитию Краснодара и станет еще одной мощной точкой притяжения в сфере отдыха и туризма"

- президент строительной компании Денис Морозов

В термальный курорт войдут десятки оздоровительных площадок и лаунж-зон для всех возрастов – он будет включать открытый и закрытый уровни, в первый площадью 11 тыс кв м будет бассейн, медленная река, зоны с теплым песком, галечным покрытием, джакузи, фурако, а также территория отдыха с шезлонгами. В закрытой части разместятся хамамы, русские парные, травяная и гималайская соляная сауны, комнаты с горным воздухом, а всего в комплексе будет более 42 саун, парных и турецких бань.

У комплекса будет собственный отель площадью более 5 тыс кв м, а также коммерческая инфраструктура, где разместятся кафе, рестораны, СПА, китайская клиника, грязелечебница, кабинеты массажа и других оздоровительных процедур.