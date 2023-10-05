СМИ: создавать новые туристические локации в России станет проще

Опубликовано: 9:41, 5 окт 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

В скором времени в России может заработать упрощенный механизм передачи земли под инфраструктуру для туризма, что существенно изменит ситуацию в популярных у туристов регионах.

Комиссия правительства РФ по законопроектной деятельности одобрила законопроект Минстроя страны об упрощенном механизме передачи государственных земель под туристическую инфраструктуру, пишут "Известия".

По новому проекту закона решение о выделении таких земель будет принимать правительственная комиссия, а сами организации по развитию туризма уже будут заключать сделки по участкам и заниматься их развитием. В отличие от нынешних реалий, когда в первую очередь предполагается изменение назначения территорий, что может занимать годы, нововведения позволят проводить изменения гораздо быстрее, что поможет привлечь в регионы масштабные инвестиции, передает ТАСС.

К тому же сейчас инвесторы вынуждены брать на себя кадастровые вопросы, а также множество других "бумажных" формальностей - оформить форму пользования, сделать проект очистных сооружений, газификации, проекты дорог и многое другое. Теперь же этим займутся сами организации по развитию туризма, которые смогут совершать сделки, сдавать земли в аренду, предоставлять право на их использование на период строительства, а также заключать инвестиционные контракты.

"Предлагаемые положения позволят кратно увеличить номерной фонд в стране и создать благоприятные условия для развития предпринимательской и инвестиционной деятельности в сфере туризма"

- председатель правления Ассоциации юристов России Владимир Груздев

Еще один важный аспект – по новому законопроекту предложения о возможном использовании земель будут готовиться совместно с регионами и позволят создавать новые и модернизировать имеющиеся объекты туриндустрии, - добавил юрист.