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Мину нашли в самом сердце Краснодара

Мину нашли в самом сердце Краснодара
© Фото: Росгвардия
Противотанковая мина лежала на улице в центре кубанской столицы. Нашедшие ее граждане обратились за помощью в Росгвардию.

Пугающую находку сделали жители Краснодара в самом центре города, о ЧП сообщили в кубанском управлении Росгвардии.

Напоминающий старый (подвергшийся коррозии) боеприпас предмет лежал на центральной улице города – Красной.

"Прибывшие на место взрывотехники установили, что обнаружена учебная противотанковая мина"

– Росгвардия

Таким образом, находка оказалась неопасной, и ее отдали полицейским.

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