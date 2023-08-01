Мину нашли в самом сердце Краснодара

Противотанковая мина лежала на улице в центре кубанской столицы. Нашедшие ее граждане обратились за помощью в Росгвардию.
Пугающую находку сделали жители Краснодара в самом центре города, о ЧП сообщили в кубанском управлении Росгвардии.
Напоминающий старый (подвергшийся коррозии) боеприпас предмет лежал на центральной улице города – Красной.
"Прибывшие на место взрывотехники установили, что обнаружена учебная противотанковая мина"
– Росгвардия
Таким образом, находка оказалась неопасной, и ее отдали полицейским.