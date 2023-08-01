Мину нашли в самом сердце Краснодара

Опубликовано: 20:04, 1 авг 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Росгвардия

Противотанковая мина лежала на улице в центре кубанской столицы. Нашедшие ее граждане обратились за помощью в Росгвардию.

Пугающую находку сделали жители Краснодара в самом центре города, о ЧП сообщили в кубанском управлении Росгвардии.

Напоминающий старый (подвергшийся коррозии) боеприпас предмет лежал на центральной улице города – Красной.

"Прибывшие на место взрывотехники установили, что обнаружена учебная противотанковая мина"

– Росгвардия

Таким образом, находка оказалась неопасной, и ее отдали полицейским.