Минтранс Крыма в кратчайшие сроки ликвидирует затор перед мостом

Опубликовано: 19:51, 14 июл 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Пробка на въезде на Крымский мост, собравшая сегодня свыше 700 автомобилей со стороны Керчи, будет ликвидирована в кратчайшее время, пообещал глава крымского Минтранса Николай Лукашенко.

Подъезд к Крымскому мосту сегодня снова собрал немаленькую пробку – в ней со стороны Керчи встали 716 автомобилей, а время прохождения досмотра составило три часа.

Очередной дорожный катаклизм потребовал вмешательства министра транспорта Крыма Николай Лукашенко, что не замедлило сказаться на уменьшении затора: за час он уменьшился на 230 автомобилей, сейчас в нем менее 500 машин, сообщает Telegram-канал КРЫМСКИЙ МОСТ, освещающий ситуацию на автомобильных подходах к сооружению.

"18:00: в очереди со стороны Керчи находится 486 транспортных средств. Время ожидания - около двух часов"

- Telegram-канал

Со стороны Кубани затруднений при проезде на мост нет, хотя раньше пробки при въезде на мост были в обоих направлениях.

Глава крымского Минтранса заверил, что затор будет ликвидирован в ближайшее время, и уже к 19 часам очередь со стороны Керчи сократилась до 310 автомашин, а время ожидания в ней – до часа.