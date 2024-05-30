Вестник Кавказа

Минтранс Чечни возглавил Адам Черхигов

Минтранс Чечни возглавил Адам Черхигов
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
В кабинете министров и правительстве Чечни произошли кадровые и структурные изменения – Минтранс республики возглавил Адам Черхигов, ранее возглавлявший комитет правительства по дошкольному образованию.

Бывший председатель комитета правительства Чеченской республики по дошкольному образованию назначен на пост министра транспорта, связи и цифрового развития региона, сообщил в своем Telegram-канале глава Чечни Рамзан Кадыров.

"В кабинете министров и правительстве Чеченской Республики произведены небольшие кадровые и структурные изменения. Министром транспорта, связи и цифрового развития региона вместо Рамзана Черхигова назначен Адам Черхигов"

- Рамзан Кадыров

Также комитет правительства республики по дошкольному образованию вошел структуру министерства образования и науки региона - это обеспечит поддержку дошкольного образования в регионе, добавил Кадыров.

Напомним, ранее "Вестник Кавказа" сообщал о том, что президент России Владимир Путин, комментируя бурные темпы, которыми идет развитие Чечни. пояснил, что ими регион обязан прежде всего своим жителям и команде главы республики Рамзана Кадырова. Ранее глава государства также рассказал, что ознакомился с планами развития Грозного и сообщил, что вся Россия будет гордится Чечней, добавив, что удивился темпу развития республики.

Читайте нас в
Yandex Zen Дзен Вконтакте Вконтакте Telegram Telegram
1910 просмотров

ТАКЖЕ ПО ТЕМЕ

Сергей Аксенов сменил еще двух крымских министров

Сергей Аксенов сменил еще двух крымских министров

Глава Ингушетии назначил врио министра образования

Глава Ингушетии назначил врио министра образования

Соратник Ахмата Кадырова избран новым главой парламента Чечни

Соратник Ахмата Кадырова избран новым главой парламента Чечни

Сочи временно возглавил Олег Бурлев

Сочи временно возглавил Олег Бурлев

Материалы

Темы

Сюжеты

Персоны

Страны

Регионы