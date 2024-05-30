Минтранс Чечни возглавил Адам Черхигов

Бывший председатель комитета правительства Чеченской республики по дошкольному образованию назначен на пост министра транспорта, связи и цифрового развития региона, сообщил в своем Telegram-канале глава Чечни Рамзан Кадыров.
"В кабинете министров и правительстве Чеченской Республики произведены небольшие кадровые и структурные изменения. Министром транспорта, связи и цифрового развития региона вместо Рамзана Черхигова назначен Адам Черхигов"
- Рамзан Кадыров
Также комитет правительства республики по дошкольному образованию вошел структуру министерства образования и науки региона - это обеспечит поддержку дошкольного образования в регионе, добавил Кадыров.
Напомним, ранее "Вестник Кавказа" сообщал о том, что президент России Владимир Путин, комментируя бурные темпы, которыми идет развитие Чечни. пояснил, что ими регион обязан прежде всего своим жителям и команде главы республики Рамзана Кадырова. Ранее глава государства также рассказал, что ознакомился с планами развития Грозного и сообщил, что вся Россия будет гордится Чечней, добавив, что удивился темпу развития республики.