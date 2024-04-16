Чечня обязана бурным развитием усердию своих жителей – президент

Президент России прокомментировал бурные темпы, которыми идет развитие Чечни. Владимир Путин пояснил, что ими регион обязан прежде всего своим жителям и команде Рамзана Кадырова.

Бурными темпами развития Чечни гордятся не только ее жители, но и вся Россия, заявил российский президент в ходе сегодняшней встречи с многодетными семьями, которая прошла в режиме ВКС.

В мероприятии участвовала и семья Халиковых из Чечни.

"Очень много сделано в Чечне за последнее время, прежде всего благодаря самим жителям. С удивлением иногда наблюдаю, как развивается Чечня, с каким темпом, как она выглядит сегодня"

– Владимир Путин

Глава государства отметил, что некоторое время назад глава Чечни Рамзан Кадыров показывал ему планы развития чеченской столицы, в том числе нового района, который будет построен в скором времени. Российский лидер выразил уверенность в том, что все эти проекты будут успешно осуществлены совместными усилиями.

Путин убежден, что развитием Чечни будет гордиться, да и сейчас уже гордится вся Россия.

"Такой центр Грозного – наверное, несколько лет назад об этом не только мечтать, подумать никто не мог. А это сегодня реалии"

– президент

Глава РФ обратил особое внимание на то, что этих достижений удалось достичь благодаря труду всего чеченского народа и команды под руководством Рамзана Кадырова.