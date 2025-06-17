Минобороны Турции поздравило Азербайджан с Днем вооруженных сил

Сегодня Азербайджан отмечает День вооруженных сил, в связи с которым Минобороны Турции направило братской стране теплые поздравления. В них подчеркивается нерушимость единства Анкары и Баку.
Министерство обороны Турции поздравило Азербайджан с Днем вооруженных сил, сообщили в турецком оборонном ведомстве.
В поздравлении подчеркивается нерушимость единства Турции и Азербайджана.
"Приветствуем героические Вооруженные силы Азербайджана, которые круглосуточно стоят на страже безопасности и спокойствия братской страны. Турция и Азербайджан останутся единым сердцем и единым кулаком в свете изречения "Одна нация, два государства""
- Минобороны Турции
Напомним, что Азербайджан празднует День вооруженных сил сегодня, 26 июня. В этот день 1918 года, правительство Азербайджанской Демократической Республики объявило о создании первой регулярной воинской части – Отдельного азербайджанского корпуса.