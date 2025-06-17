Вестник Кавказа

Минобороны Турции поздравило Азербайджан с Днем вооруженных сил

Минобороны Турции поздравило Азербайджан с Днем вооруженных сил
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Сегодня Азербайджан отмечает День вооруженных сил, в связи с которым Минобороны Турции направило братской стране теплые поздравления. В них подчеркивается нерушимость единства Анкары и Баку.

Министерство обороны Турции поздравило Азербайджан с Днем вооруженных сил, сообщили в турецком оборонном ведомстве.

В поздравлении подчеркивается нерушимость единства Турции и Азербайджана.

"Приветствуем героические Вооруженные силы Азербайджана, которые круглосуточно стоят на страже безопасности и спокойствия братской страны. Турция и Азербайджан останутся единым сердцем и единым кулаком в свете изречения "Одна нация, два государства""

- Минобороны Турции

Напомним, что Азербайджан празднует День вооруженных сил сегодня, 26 июня. В этот день 1918 года, правительство Азербайджанской Демократической Республики объявило о создании первой регулярной воинской части – Отдельного азербайджанского корпуса.

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