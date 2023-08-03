Минобороны Турции открыло тайну происхождения снарядов на пляже Стамбула

Опубликовано: 13:13, 3 авг 2023 (UTC+3 MSK)

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Снаряды, найденные в прибрежной полосе стамбульского пляжа Софулар на курорте Шила лежали там со времен Второй мировой войны, сообщили в Минобороны Турции.

Артиллерийские снаряды, которые нашли на одном из пляжей стамбульского курорта Шила, остались там со времен Второй мировой войны, сообщило сегодня министерство обороны Турции.

"В Шиле в результате обследования подводной территории площадью в 4200 квадратных метров были обнаружены 28 артиллерийских снарядов, оставшихся со времен Второй мировой войны. 11 из них были доставлены в командование сил Подводной обороны (SAS), 17 уничтожены контролируемым взрывом накануне"

- Минобороны Турции

Часть боеприпасов извлечь из воды не удалось – они сильно вросли в песок, к тому же их не пощадили ни время, ни вода – снаряды подверглись сильной коррозии, а на их корпусах образовались пикриниты, которые могли спровоцировать непроизвольную детонацию, пишет турецкое информационное агентство IHA.

Поражает и то, что небольшой пляж облюбовали местные мальчишки, один из которых, кстати, и нашел отголоски войны на глубине всего метр – просто чудом на этом "минном поле" за все время не произошло ни одного чрезвычайного происшествия.

Напомним, как ранее сообщал "Вестник Кавказа", пляж в пригороде Стамбула был закрыт в понедельник из-за того, что на нем нашли как минимум 28 неразорвавшихся снарядов. На следующий день власти закрыли все пляжи курорта.