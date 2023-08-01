В Стамбуле ввели беспрецедентные меры безопасности на заминированном курорте

Полицейские сегодня закрыли все пляжи черноморского курорта Шиле к северо-востоку от Стамбула, их территории продолжают обследовать водолазы после того, как на пляже Софулар были обнаружены как минимум 28 снарядов, сообщили в полиции.
"На данный момент закрыты все пляжи Шиле. Дата открытия пока не определена. Специалисты продолжают обследование территории. Обнаружены как старые, так и относительно новые мины"
- полиция Шиле
Накануне из-за обнаружения как минимум 28 боеприпасов городские власти закрыли пляж Софулар, однако, как полагают в полиции, снарядов может быть значительно больше.
На сегодняшний день из воды извлечено восемь боеприпасов, в связи с продолжающимися поисками обезвредить их и новые находки планируют завтра, в среду, 2 августа.