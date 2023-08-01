В Стамбуле ввели беспрецедентные меры безопасности на заминированном курорте

Опубликовано: 10:10, 1 авг 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Власти Стамбула приняли решение закрыть все пляжи курорта Шиле после обнаружения на них артиллерийских снарядов неясного происхождения, боеприпасов может быть гораздо больше, чем найдено.

Полицейские сегодня закрыли все пляжи черноморского курорта Шиле к северо-востоку от Стамбула, их территории продолжают обследовать водолазы после того, как на пляже Софулар были обнаружены как минимум 28 снарядов, сообщили в полиции.

"На данный момент закрыты все пляжи Шиле. Дата открытия пока не определена. Специалисты продолжают обследование территории. Обнаружены как старые, так и относительно новые мины"

- полиция Шиле

Накануне из-за обнаружения как минимум 28 боеприпасов городские власти закрыли пляж Софулар, однако, как полагают в полиции, снарядов может быть значительно больше.

На сегодняшний день из воды извлечено восемь боеприпасов, в связи с продолжающимися поисками обезвредить их и новые находки планируют завтра, в среду, 2 августа.