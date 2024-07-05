Вестник Кавказа

Министры культуры стран ШОС соберутся в Азербайджане

Министры культуры стран ШОС соберутся в Азербайджане
© Фото: сайт Акорды
В Азербайджане на Конференции по климату встретятся руководители Минкультуры стран ШОС. Они поговорят о плохом влиянии на изменение климата и культурное наследие.

Азербайджанский министр культуры Адиль Керимли сообщил о проведении в ноябре встречи глав министерств культуры стран-участников ШОС.

Он отметил, что переговоры состоятся на полях Конференции по климату COP29.

«Мы намерены использовать эту платформу для укрепления диалога между развитыми и развивающимися странами с целью достижения соглашения, способствующего устойчивому развитию нашей планеты»

- Адиль Керимли

Министр заявил, что на переговорах глав ведомств стран ШОС планируется обсудить плохое влияние на изменение климата и культурное наследие.

Кроме того, Керимли анонсировал обсуждение новой повестки, которая принадлежит Азербайджану, - позитивного влияния культуры на изменение климата.

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